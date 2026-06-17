アニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）4th season奪還編ビジュアルが公開された。全8話からなる奪還編は、8月12日よりTOKYOMX、AT-Xなど全国21局にて放送開始となる。【動画】エミリア（高橋李依）が歌う！公開された『リゼロ』スペシャル映像なお、来週からの放送は、現在コラボキャンペーンが行われている鳥取県の協力のもと収録された、豪華キャストらがお届けするスペシャル番組「TVアニメ『Re:ゼロから始める