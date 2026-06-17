4人組バンド・flumpoolの小倉誠司さん（42）が治療に専念するため、ライブ活動を一度休止することを17日、公式サイトにて発表しました。公式サイトでは「この度、ドラムス・小倉誠司につきまして、ジストニアの症状の可能性があり、これまで医師の診察を受けながら、本人・メンバー・スタッフで慎重に状況を見守ってまいりました。しかしながら、納得のいくパフォーマンスをお届けすることが難しい状態が続いており、そのことが精