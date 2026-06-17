きょう（17日）午後8時ごろ、香川県坂出市の県道で、トラックと自転車が衝突する事故がありました。この事故で、自転車を運転していた男性が死亡しました。 【画像】事故があった現場付近の地図を見る 右折しようとしたトラックが自転車と衝突 事故があったのは、坂出市入船町二丁目の県道19号で、右折しようとしていたトラックと、近くを走っていた自転車が衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた50代～60代とみ