【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表が２―２で引き分けたオランダとの１次リーグ初戦で、終盤の同点劇のポイントとなったのが右サイドからの攻撃だった。途中出場の選手が、抜群の連係で流れを引き寄せた。６６分、トップ下の右シャドーに伊東（ゲンク）が入ると、約１０分後には菅原（ブレーメン）が右ウィングバックで起用された。推進力のある２人が巧みにポジションを入れ替えながら、相手を惑わせた