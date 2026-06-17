原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が、ド派手なメイクと衣装で着飾った“激変ショット”を公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】しなこの激変ショットやダウンタイム中の様子（複数カット）3月7日に更新したInstagramで、「この度しなこ、骨切りします！これまで矯正をずっとやってきたんですけど、私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すために矯正をやっ