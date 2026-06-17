坂出警察署 17日午後8時ごろ、坂出市入船町の県道で事故があったと通行人から119番通報がありました。中型トラックが自転車の男性をはね、自転車に乗っていた50代から60代くらいの男性が死亡しました。事故現場はスーパーなどが隣接する道路で、警察によりますと中型トラックの男性がスーパーで買い物をしようと駐車場に右折した際、駐車場から出ようとしていた自転車の男性をはねたとみられています