女優の円井（まるい）わんが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。ネット上での人気などに左右される芸能界の現状を明かす一幕があった。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。ＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」などで人気者になった円井は「私たち役者って芝居だけやってればいいと思うんですけれども、ＳＮＳとかでプライベートのことを発信しろとか、Ｖｌｏｇ（ビデオブロ