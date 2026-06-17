女優の飯島直子（58）が17日、自身のインスタグラムを更新し、「夏休み旅行」でのショットを公開した。今月11日以来6日ぶりの投稿で青空の下に広がる美しい海の写真をアップ。「先日、一杯飲みにいった翌日生意気に夏休み旅行」と明かし、「自然がいっぱいキラキラ光る青い海にいやされボーっとしてますあ、いつもか」とユーモアを交えて報告した。南国の花や海岸でのショット、テーブルに並ぶそばやハンバーガーの