最終日の討議に臨むフランスのマクロン大統領（右手前から2人目）とトランプ米大統領（同3人目）ら。G7サミットはウクライナ、中東など地域情勢に関する共同声明を出した＝17日、フランス東部エビアン（共同）【エビアン共同】先進7カ国（G7）首脳は17日、重要鉱物に関する声明を公表し、重要鉱物と関連する軍民両用品に対する恣意的な輸出規制や報復措置に「深い懸念」を表明し、非難した。国名は明示していないが、中国を念頭