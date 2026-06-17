「良かれと思って」…この言葉、受け取る側にとっては結構つらいこともありますよね。義母に悪気がないのはわかっていても、妻のストレスはじわじわ溜まっていきます。しかも夫は義母の行動を全面的に肯定していて、妻の言葉に耳を傾けてくれない様子。これは夫婦の問題でもありそうです…。過干渉がエスカレートしていく中で、妻がどんな選択をするのか、ちょっと心配になってきますよね。>>【まんが】良かれの押し付け義母(ウー