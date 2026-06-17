演劇界の最高峰とされる賞を受賞したダウ90000・蓮見が、その栄誉に対して放った一言にスタジオが爆笑に包まれた。【映像】授賞式でおしゃれなスーツを着こなす蓮見（当時の写真あり）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文