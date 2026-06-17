ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[ジェシカ ペグラ] 2 - 0 [カテリナ シニアコバ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第3日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス2回戦で、第3シードのジェシカ ペグラとカテリナ シニアコバが対戦した。 第1セットはジェシカ ペグラが6-2で先取。