国際サッカー連盟（FIFA）は17日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節日本代表対チュニジア代表を担当する審判団を発表した。8大会連続8回目のW杯に出場している日本代表。現地時間14日に行われたグループステージ初戦のオランダ代表戦では、2度のビハインドを追いつき、2−2に持ち込み試合終了。強豪国オランダを前に意地を見せた。そして現地時間20日（日本時間21日13時）には第2節チュニジア代表戦を控えている。今