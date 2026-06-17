中国のニュースサイト・観察者網に15日、「W杯に行けないのは中国代表が悪いのではない、アジアのライバルたちが強すぎるからだ」と題する論評記事が掲載された。記事は、同日の時点で韓国がチェコに2-1で勝利、カタールがスイスと1-1のドロー、オーストラリアがトルコに2-0で勝利、日本がオランダとドローとなり、アジア勢は4戦していまだ無敗であることに言及。「アジアサッカーは台頭した、あるいは平均の勝ち点で見れば今やア