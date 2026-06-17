中国証券監督管理委員会（証監会）の呉清主席は6月17日午前、上海で開催された2026年陸家嘴フォーラムで、新興企業向け市場の「創業板」の改革を秩序立てて推進し、新型消費および現代サービス業への支援を強化することで、成長型イノベーション創業企業の発展をよりよく支援していくと表明しました。また、ハイテク企業向け市場の「科創板（スター・マーケット）」の改革を続け、科創板の上場に関する「基準5」の適用範囲を人工知