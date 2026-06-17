北海道・知床半島沖で２０２２年、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故を巡り、釧路地裁は１７日の判決で、事故時に船にいなかった運航会社社長、桂田精一被告（６２）の過失を認めた。悪天候下で運航すれば、事故は予見できたとし、被告の安全管理のずさんさを非難した。判決公判が行われた釧路地裁では１７日、沈没事故で失った家族の遺影を手に公判を傍聴する人の姿があり