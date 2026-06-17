ボートレース下関のミッドナイトボートレース2nd「日本モーターボート選手会会長杯」は最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われた。好ピット離れで2コースを奪取した5号艇の西村拓也（39＝大阪）が1Mこん身の差しを決めて勝利した。2着は1号艇の石渡鉄兵、3着は3号艇の山一鉄也が入り、3連単は4870円、18番人気で決着した。今年3月の若松以来、今年3回目、通算51度目のVを果たした西村は「足自体は劣勢だったけど、回転は僕が一番