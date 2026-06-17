漫才とコントの二刀流日本一を決める「ダブルインパクト2026」の決勝進出8組が17日、都内で発表された。ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズが決勝に出場する。決勝は7月20日午後7時から日本テレビ系で放送される。2回連続決勝進出のななまがり森下直人（40）は「今度こそ優勝して、森下ジャズに改名します」。初瀬悠太（40）は「6位を予想します。T