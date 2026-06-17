ボートレース大村のＧII「ボートレース発祥地記念第３０回モーターボート誕生祭」が１７日、開幕した。宗行治哉（２８＝広島）は初日４、６枠で３、４着の滑り出し。６３号機は初下ろしから伸びが目立つ。「伸びはいい。ただ、起こしや行き足がバラつくし、ターンの立ち上がりも鈍さがある」と今節も直線の素性は変わらないが、普段はターン系を重視する宗行にとって真逆の形のペラ。だが「今節はこれで行くつもり」と、腹をく