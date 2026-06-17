阪神は１７日の楽天戦（甲子園）に１０―３で快勝し、交流戦最終戦を白星で飾った。ヤクルトとはゲーム差なしの２位に浮上。藤川球児監督は「予備日でこれだけ球場にファンの方がたくさん駆けつけてくれて、いいプレーがたくさん出ましたのでね。非常にいいゲームになってよかったです」と安堵の表情を浮かべた。投げては先発・大竹が緩急を生かした投球で楽天打線を翻弄し、６回３安打無失点の快投で３勝目を挙げた。２回に