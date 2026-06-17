?ミスタープロレス?天龍源一郎（７６）が約２年ぶりに再会したスタン・ハンセン（７６）との思い出を振り返った。１７日の天龍プロジェクト新木場大会はメインイベントで神谷英慶＆岩本煌史がＵＮタッグ王座の初防衛に成功し大団円で幕を閉じた。天龍は「すごいものを見せられたよ」と舌を巻いた。大会後の取材には「今日のメインはどこに出しても恥ずかしくないと思ってるよ。なんでこんなに面白いのに、みんなの口の端にのぼっ