サッカー北中米W杯日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。キャンプ地で汗を流す31歳の姿に、「涙出そうになった」とファンが歓喜している。決戦前日の13日。練習場で黙々とドリルをこなす男がいた。フランス1部リーグ・