元ＴＢＳでフリーアナウンサー、女優の宇垣美里が１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。ＴＢＳ所属時代の飲み会体験について赤裸々に振り返る一幕があった。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。「私、（ＴＢＳ時代）アナウンサーのお仕事をしてたんですけど、『アナウンサーって華やかに港区で飲んでるんでしょ？』みたいなイメージをお持ちの方がいらっしゃるみた