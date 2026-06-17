米オープンAIのサム・アルトマンCEO（手前から5人目）らも出席して開かれたG7サミットの昼食会。右から2人目は高市首相＝17日、フランス東部エビアン（ロイター＝共同）【エビアン共同】先進7カ国（G7）は17日、インターネットでの子どもの保護で連携することなどを盛り込んだ首脳声明を公表した。子どもや若者のオンライン体験は「安全で、成長に焦点を当てたものであるべきだ」とし、交流サイト（SNS）や人工知能（AI）関連サ