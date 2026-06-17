参政党は17日、外国人政策で強い司令塔機能を持つ「外国人総合政策庁」の設置法案を議員立法で参議院に提出しました。参政党神谷宗幣 代表「（外国人政策を）一元化してしっかりと管理をする。国民の安心のために、そして経済の安定的な発展のためにこういったものを計画して作っていく必要がある」参政党が提出した法案では、「外国人総合政策庁」を内閣府の外局として設置し、特命の担当大臣を置くとしています。この組織