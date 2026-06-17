きょう（17日）午後6時40分ごろ、香川県丸亀市にある手島の北方の沖合で、韓国籍のコンテナ船が浅瀬に乗り上げる事故がありました。 【写真を見る】韓国籍のコンテナ船が座礁水島港から博多港に向かう途中【香川】 水島海上保安部によりますと、船は水島港玉島地区国際コンテナターミナルから博多港に向かって航行中だったということです。船の全長は141メートル、船の重さは9,955トンです。 座礁から約2時間後に