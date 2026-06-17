テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが１７日までに自身のＳＮＳを更新し、海外でのプライベートショットを披露した。森山アナはインスタグラムで「沈みゆく世界遺産について母との２人旅、最初の都市はヴェネツィアでした」とコメントし、母親と船に乗る様子をアップ。「この場所を訪れてみたいと思ったきっかけのひとつは、以前担当していた『羽鳥慎一モーニングショー』で、ヴェネツィアの高潮や地盤沈下について触れたこ