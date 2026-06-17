【ロンドン共同】フィンランド議会は17日、有事の際に核兵器の自国領内への持ち込みを可能にする法律の改正案を賛成多数で可決した。地元メディアなどが報じた。ウクライナ侵攻を続けるロシアの脅威が高まったことが法改正の背景にある。これまで核兵器の持ち込みや輸送、所持は全面的に禁じられていた。フィンランドは2023年4月、長年続けてきた軍事的な非同盟政策を転換して北大西洋条約機構（NATO）に加盟した。政府はNATO