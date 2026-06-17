【エビアン＝市川大輔】フランス東部エビアンでの先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）では１７日、首脳らと各国を代表するＡＩ（人工知能）企業トップらによる昼食会が開かれた。サイバー攻撃に悪用されかねない先端ＡＩの安全な活用に向けて、意見交換した。Ｇ７首脳と主要ＡＩ企業トップによる会合は珍しい。企業側は、対話型生成ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）