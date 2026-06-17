フリーアナウンサー宇垣美里（35）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演し、世間から持たれがちなイメージについて語った。宇垣は19年までTBSアナとして活躍。その後、フリーに転身し、女優やタレントとしても活動している。キー局アナ出身だけに、勝手なイメージを付けられがちだという。「イメージで言うと私、アナウンサー