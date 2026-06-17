【モデルプレス＝2026/06/17】アイドルグループ・高嶺のなでしこの星谷美来が8月末をもって卒業することがわかった。6月17日、公式サイトを通じて発表された。【写真】卒業発表のアイドル、ステージでの姿◆星谷美来、卒業発表公式サイトでは「星谷美来より申し出があり、8⽉末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告され、8月25日に卒業公演が開催されることも伝えられた。さらに星谷はコ