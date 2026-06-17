7人組ガールズグループ・HANAが16日、Amazon「プライムデー」の記者発表会に登場し、メンバーが今欲しいものを明かしました。イベントではメンバーそれぞれが選んだ“今欲しいもの”を発表したHANA。MOMOKAさんはコーヒーマシンを選び、「おうちカフェみたいな。お休みの日とかも、最近おうちにいるのが好きなので、おうちで本読みながらコーヒー飲んだりとか。おしゃれな女性になれるかなと思って、挑戦してみようと思い選ばせて