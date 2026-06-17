元日向坂４８で女優の影山優佳が１７日、インスタグラムを更新し、サッカー女子日本代表ＭＦ長谷川唯（マンチェスターシティ）と、ＤＦ清水梨紗（リバプール）とサッカーの北中米Ｗ杯が開催されている米国で再会した様子を投稿した。黒縁メガネ姿の影山や、３人が並んで頬に両手を当てたポーズを投稿。真ん中に座った清水の肩に、両サイドの影山と長谷川が頭を乗せたシーンもアップした。影山は「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えま