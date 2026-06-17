インプラントの治療費が返ってくるとうそをつき、複数の患者から約1800万円をだまし取った罪に問われている歯科医師の男に、検察側は懲役6年を求刑しました。歯科医師の高橋仁一被告（59）は2020年から翌年にかけて、インプラント治療中の複数の患者に「症例を提供すれば治療費が返ってくる」などとうそをつき、あわせて約1800万円をだまし取った罪に問われています。検察側は17日の裁判で高橋被告の犯行を「主治医という患者に対