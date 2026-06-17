マッチングアプリでの出会いには、思わぬトラブルやクセの強い相手との遭遇はつきものです。そんなマッチングアプリで多くのトラブルに遭遇した人のエピソードを描いた作品『マチアプの引きが悪い友人』（作：ピリきゅうちゃんさん）がInstagramで投稿されました。【漫画】「マチアプの引きが悪い友人」（全編を読む）それは、作者とその友人たち4人がオンライン飲み会をしていた時のことです。友人の川田くんが、最近マッチングア