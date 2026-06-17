中国人民銀行副総裁を兼任する国家外為管理局の朱鶴新局長は6月17日に開催された「2026年陸家嘴フォーラム」で、上海では越境取引の高水準開放試行の規模が、同市の経常項目外国為替収支の4分の1に達したことを明らかにしました。朱局長はまた、上海市内の企業における外国為替予約（為替ヘッジ）比率が38％に上昇したことも明らかにしました。科学技術イノベーション型企業の外債取り扱いの利便化、グリーン外債、越境金融サービ