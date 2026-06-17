今年4月上旬から下旬までの間、新潟市中央区に住む10代女性宅にひそかに小型カメラを設置し、女性を盗撮した疑いでアルバイトの男が逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは新潟市中央区に住むアルバイトの男(30)です。 男は正当な理由がないにもかかわらず、4月上旬から下旬までの間、5回にわたり、新潟市中央区内に住む10代女性宅に小型カメラを設置し、女性を撮影した疑いが持たれています。 男は5