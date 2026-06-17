CANDY TUNEがカプセルトイ専門店のPRイベントに登場。メンバーの村川緋杏さん（26）がグループでかなえたい夢を語りました。CANDY TUNEが登場したのは、『「バンダイナムコ Cross Store 東京」内 カプセルトイ専門店 ギネス世界記録挑戦PRイベント』です。この店舗内のカプセルトイ機の設置数・4096面が、単一会場におけるカプセルトイ機の最多数として『ギネス世界記録』に認定されました。イベントで、「CANDY TUNEでかなえたい