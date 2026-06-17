巨人は１７日、東京ドームで１軍全体練習を行った。交流戦後２日間の休養日を設けてリフレッシュ。１９日の中日戦（東京Ｄ）からのリーグ戦再開へ再始動した。「右肋骨（ろっこつ）の骨挫傷」の佐々木俊輔外野手はベンチ裏で別メニューで調整した。佐々木は１０日の楽天戦（楽天モバイル）の７回に右脇腹付近に死球を受けた影響で１３、１４日の西武戦（ベルーナ）を欠場。再登録に１０日間かかる登録抹消をするほどではなく