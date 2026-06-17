元ＴＢＳでフリーアナウンサー、女優の宇垣美里が１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。宝塚歌劇団のファンであるがゆえのイラッとした一幕を明かした。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。「私、宝塚がすごく好きで宝塚歌劇団をよく見に行くんですけど、それを言うと、特に男性の方が多いんですけど、『実際にああいう男はいないんだよ』っておっしゃる方がいらっ