巨人は１７日、東京ドームで１軍全体練習を行った。交流戦後２日間の休養日を設けてリフレッシュ。１９日の中日戦（東京Ｄ）からのリーグ戦再開へ再始動した。橋上監督代行は、再調整のため１５日に登録抹消となった吉川尚輝内野手について言及。「調子うんぬんっていうより、手術明けのコンディションというところが非常に大きかったので。彼自身もやっぱりそういったところにちょっと不安を抱えているような感じはありました