元ＴＢＳでフリーアナウンサー、女優の宇垣美里が１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。収録現場で出会った怒りを覚えた言葉を明かす一幕があった。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「最近、仕事関連でイラッとしたことある？」と聞かれた宇垣は「『最近、こういうこと言っちゃダメなんだけどさ〜』って言った後にものすご