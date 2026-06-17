ボートレース住之江の「ＭＢ選手会会長杯２０２６ダイスポジャンピーカップ」は１７日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の松井繁（５６＝大阪）が逃げて人気に応える快走。今年２回目、当地４４回目、通算１４８回目の優勝を飾った。進入は枠なりの３対３。インからコンマ１３のスタートを決めると、１Ｍ先に回って、バックでは他艇を一気に突き放しＶゴールを駆け抜けた。ただ「良くなかったよ。節間を通して普通くらいだった