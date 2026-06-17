日本生命セ・パ交流戦２０２６は１７日、全日程が終了した。１４日にすでに全試合を終えていた巨人は１０勝６敗２分けで、最終順位は４位で確定した。チーム防御率２・７４は１２球団中５位。チーム打率２割３分は同６位、６１得点は６位タイだった。最終的にはパ・リーグが６５勝、セ・リーグが３９勝、４引き分けでパ・リーグが貯金２６と大きく勝ち越した。交流戦前にリーグ３位だった巨人はセ唯一の勝ち越しで、同