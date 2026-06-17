大麻を所持した疑いで鹿児島市の男が逮捕されました。 男に大麻を譲り渡したとして知人の男も逮捕されました。 麻薬および向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市に住む無職の男（65）です。 鹿児島南警察署によりますと、男は今年3月28日、鹿児島市宇宿2丁目の駐車場で大麻若干量を所持した疑いです。 男が車で歩道を走っているのをパトロール中のパトカーが見つけ、職務質問したことで発覚しま