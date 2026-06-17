【モデルプレス＝2026/06/17】二宮和也が、6月17日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。5月31日に活動を終了した嵐について語った。【写真】ニノが公開 嵐ラストライブ後の乾杯ショット◆二宮和也、嵐として「まだ動きは続いている」活動終了後の収録で共演者から労われると「こんなにも『お疲れ様』って言ってもらえると思っていなかったので」と驚いたという二宮。「どっちかっていうと