ドル円のピボットは１６０．２８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値160.27高値160.46安値160.12 160.79ハイブレイク 160.62抵抗2 160.45抵抗1 160.28ピボット 160.11支持1 159.94支持2 159.77ローブレイク ユーロ円 現値185.89高値186.32安値185.72 186.83ハイブレイク 186.58抵抗2 186.23抵抗1 185.98ピボット 185.63支持1