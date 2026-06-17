きょうの為替市場、ドル円は緩やかな売りに押されており、１６０円台前半に値を落としている。為替市場は全体的に小動きが続く中、先ほどから２日目の協議が始まった、ウォーシュ議長の下で初めてとなるＦＯＭＣの結果待ちの雰囲気が広がっている。 今回は据え置きが確実視されているほか、委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表されるが、年内据え置きを示唆すると予想されている。 市場では、ＦＲＢの今