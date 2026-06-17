17日早朝、岐阜県御嵩町のリサイクル工場で火事があり、出火からおよそ12時間後に消し止められました。警察と消防によりますと、17日午前5時ごろ、御嵩町御嵩のカーボンファイバーリサイクル工業で「建物から火が出ていてパチパチと音がしている」などと目撃者から消防への通報が相次ぎました。消防車など20台が出動し、発生からおよそ12時間が経った午後5時ごろ消し止められましたが、鉄筋平屋建ての工場およそ