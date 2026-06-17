4人組ロックバンド「flumpool」のドラムス・小倉誠司（42）がジストニアの症状の可能性があるため治療に専念することを17日、同バンドの公式サイトで発表された。治療専念のため当面の間ライブ活動を休止するとしている。公式サイトは「flumpoolからのお知らせ」として更新し「この度、flumpoolのドラムス・小倉誠司が、ジストニアの症状の可能性により治療に専念するため、当面の間ライブ活動を休止することを発表いたしまし